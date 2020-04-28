Алексей Сафонов: Я не против расширения РПЛ, но к итоговой таблице ФНЛ есть вопросы

«Я не против того, чтобы премьер-лигу расширили на два клуба, - заявил Сафонов в интервью «Советскому спорту». - Вопрос в том, как считать итоговое распределение мест в ФНЛ. Если «Армавир» снялся, значит, надо вычитать результаты матчей с участием этой команды? Тогда «Торпедо», проигравшее «Армавиру» во втором круге, поднимется в зону РПЛ вместо «Химок»… А у тех же химчан сейчас очков поровну с «Чертаново». Как поступить? Вон, в Голландии решили вообще не определять чемпиона. «Аякс» и «Алкмар» пришли к промежуточному финишу с одинаковым результатом, и сезон аннулировали».
Напомним, 27 апреля на видеоконференции РФС и РПЛ не было принято окончательного решения о том, доигрывать сезон или нет. Один из вариантов - возобновить матчи с 21 июня. Но в этом случае практически исключено продолжение чемпионата ФНЛ-2019/20. Если же сезон не будет возобновлен, то РПЛ точно расширят за счет двух лидеров таблицы ФНЛ на момент остановки первенства - «Ротора» и «Химок».
Полностью интервью с Сафоновым читайте скоро на sovsport.ru.
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