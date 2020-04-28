Сафонов – о возвращении легионеров РПЛ после пандемии: Клубы смогут заказывать коллективные чартеры Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в случае возобновления сезона команды оперативно вернут в Россию иностранных игроков.

«Любой топ-клуб точно найдет деньги на частный самолет, - заявил Сафонов в интервью «Советскому спорту». - Можно, кстати, заказывать коллективные чартеры – для иностранцев из разных команд, находящихся сейчас в одной стране. Это стоит 20 тысяч евро. Но важно еще понимать, согласны ли сами игроки на продление сезона. В «Барселоне» вот решили, что не будут наказывать тех, кто откажется. Своим футболистам я бы точно посоветовал продолжать сезон. Им же не в метро предлагают сыграть, а на стадионе без зрителей. И деньги они получают большие».

Напомним, 27 апреля клубы РПЛ не приняли окончательного решения, доигрывать сезон-2019/20 или нет. Но если он будет возобновлен, то точно не раньше 21 июня.

Также Сафонов рассказал о возможных противоречиях при расширении РПЛ до 18 клубов, которое он, в принципе, поддерживает. Полностью интервью с агентом скоро на sovsport.ru.