«Интер» стал фаворитом в борьбе за Вертонгена Об этом сообщает Tuttosport.

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген ведет переговоры о переезде в чемпионат Италии.

Согласно источнику, у бельгийца есть предложения от «Наполи», «Интера» и «Ромы», однако, именно миланский клуб является фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне 32-летний защитник отыграл за лондонцев 26 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас. Его контракт действует до 30 июня.