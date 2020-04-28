СМИ: Перишич оправился от перелома и провел тренировку в общей группе Об этом сообщает Bild.

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич оправился от перелома ноги и провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Согласно источнику, футболист, принадлежащий миланскому «Интеру», работал с Люка Эрнандесом, Бенжаменом Паваром, Кингсли Команом, а также с Джошуа Зиркзее, Альваро Одриосолой и Микаэлем Кюизансом.

Ранее сообщалось, что немецким клубам разрешили тренировки небольшими группами. Что касается Перишича, то в текущем сезоне 31-летний хавбек отыграл 22 матча, забил пять голов и отдал пять голевых передач.