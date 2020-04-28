УЕФА рекомендовал лигам определиться по поводу завершения сезона к 25 мая - Советский спорт
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28 апреля 2020 16:58ФутболШарафудинов Виктор

УЕФА рекомендовал лигам определиться по поводу завершения сезона к 25 мая

В случае отмены соревнований каждая национальная ассоциация обязана будет обосновать свое решение.

Goal.com сообщает о том, какие рекомендации УЕФА направил национальным ассоциациям по поводу возможного возобновления внутренних футбольных соревнований.

Следующее заседание исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций состоится 27 мая, а к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Нужно будет сообщить о дате возобновления соревнований. Если же в какой-либо стране решат завершить чемпионат досрочно, необходимость такой меры необходимо будет обосновать.

Вдобавок национальные ассоциации, принявшие решение завершить сезон, должны будут предоставить на утверждение список клубов участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, основываясь на спортивных результатах во внутренних соревнованиях в сезоне-2019/20.
Вдобавок в УЕФА подчеркнули, что если нет возможности провести все оставшиеся матчи, то можно использовать другие форматы (например, плей-офф) для определения чемпиона и участников еврокубков.

Напомним, что в Бельгии и Голландии уже приняли решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

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