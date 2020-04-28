ФИФА может рекомендовать судьям выдавать желтые карточки за плевки Коронавирус подкорректирует футбольные правила.

Глава медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг заявил о том, что ФИФА в будущем может рекомендовать футбольным арбитрам выдавать желтые карточки футболистам за плевки во время матча.

«Это обычная практика в футболе, и это негигиенично, – заявил д’Уг в интервью The Telegraph. – Поэтому, когда футбол вернется, думаю, нам нужно максимально избегать этого. Вопрос в том, возможно ли это.

Возможно, за плевки будут давать желтую карточку. Это способ распространения вируса и одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда возобновим сезон».