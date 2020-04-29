Чемпионат Аргентины по футболу официально завершен Ассоциация футбола Аргентины (AFA) объявила о досрочном завершении сезона.

Как сообщает пресс-служба организации, данное решение принято для всех дивизионов страны. Следующий сезон пройдет с января по декабрь 2021 года.

Отмечается, что ни одна из команд не будет понижена в классе, а места для участия в Кубке Либертадорес и Кубке Южной Америки будет осуществляться согласно текущему положению команд в турнирной таблице.

Добавим, что на момент приостановки чемпионата после 23 туров лидировал «Бока Хуниорс», набравший 48 очков, второе место занимал «Ривер Плейт» (47), тройку лучших замыкал «Велес Сарсфилд» (39).