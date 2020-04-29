Олег Романцев: «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что будет неправильным считать «Зенит» чемпионом за несколько туров до завершения сезона.

- На мой взгляд, «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо, - цитирует Романцева «Матч ТВ».

Отметим, что на данный момент «Зенит», набрав 50 очков после 22 туров чемпионата, уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар», занимающих соответственно вторую и третью строчку, на девять очков.

Напомним, что в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона, в частности, один из которых предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные.