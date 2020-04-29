«Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону». «Спартак» призвал фанатов оставаться дома «Спартак» призвал болельщиков позаботиться о здоровье и не нарушать карантин.

«Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже... Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких!» - говорится в заявлении пресс-службы красно-белых, опубликованном в инстаграме.

Напомним, в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона, в частности, один из которых предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные.