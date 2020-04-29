«Арсенал» готов снизить цену за трансфер Обамеянга «Арсенал» готов продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга за 34 миллиона евро.

Как сообщает британское издание The Sun, руководство лондонского клуба боится повторения истории с полузащитником Аароном Рэмзи и готово летом продать Обамеянга по сниженной цене.

По информации издания, в услугах 30-летнего нападающего были заинтересованы «Барселона», «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в текущем сезоне габонец провел 32 матча, забил 20 мячей и отдал один голевой пас. Действующий контракт форварда с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.