Олег Матыцин: Минспорта РФ посодействует возвращению иностранных футболистов на территорию страны Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что его ведомство окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов на территорию России.

- Вопрос мы прорабатываем. Минспорт направил на согласование соответствующий документ - проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса, - цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что были проведены переговоры с Минспорта и аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с целью максимально ускорить процесс возвращения футболистов, которые пока находятся за границей.