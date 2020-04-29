Власти Мюнхена приняли решение не отказываться от Евро-2020

Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей Евро-2020 летом следующего года.
«Это очень позитивное решение для нашего города, – заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер. – Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене футбол высочайшего уровня. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы, ведь это всегда нечто особенное».
Напомним, что Евро-2020 был перенесен на лето следующего года. Матчи турнира должны пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, с 11 июня по 11 июля.
Мюнхен примет три игры группового этапа с участием сборной Германии, а также один четвертьфинал.
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