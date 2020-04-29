Андрей Аршавин: Не понимаю, как игроки будут соблюдать социальную дистанцию во время матчей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2020 20:49ФутболСергеев Иван

Андрей Аршавин: Не понимаю, как игроки будут соблюдать социальную дистанцию во время матчей

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России выразил надежду на скорое возобновление ведущих европейских футбольных чемпионатов.

«Главное, чтобы в Германии все получилось, если бундеслига начнет играть, это придаст импульс всем остальным, - заявил Аршавин в прямом эфире инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова. - Слышал, что игроков на матчи будут доставлять несколькими автобусами, чтобы соблюдать социальную дистанцию. И вот этого не до конца понимаю. А как потом играть? В матче тоже соблюдать дистанцию? Поплевал на мяч - и вратарю в руки брать уже нельзя... Все-таки до абсурда не надо доводить».

Напомним, что бундеслига предварительно планировала возобновить сезон-2019/20 9 мая. Однако после решения Франции досрочно завершить свой сезон, в Германии возникли сомнения по срокам возвращения. В России запланированное ранее на 30 апреля собрание клубов по вопросу возобновления сезона перенесено на неопределенный срок.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван
Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили  Генсек РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов расставили почти все точки над «i» в вопросе завершения чемпионата и Кубка страны-2019/20.  28.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Клубы КХЛ, не нужны вам сотни тысяч долларов от НХЛ, отдайте их детским тренерам Никто не заметил, как российские клубы в ответ на мои скандальные разоблачения вновь нагло всей стране бросили: бесконтрольно деньги из госбюджета сосали, сосем и сосать будем! 29.04.2020 19:48 Хоккей Славин Виталий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, – чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба Отповедь бойца ММА по поводу опубликованного им ранее клипа, высмеивающего Нурмагомедова, вызвала гнев поклонников чемпиона UFC. 26.04.2020 12:00 ММА Сергеев Иван
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:27 Хоккей «Торпедо» продлило контракт с Немировски
21:10 Хоккей ЦСКА инициировал голосование по поводу повышения потолка зарплат в КХЛ
21:02 Футбол Андрей Аршавин: Если сезон не возобновят, «Зенит» будет неполноценным чемпионом
20:59 Хоккей Сезон в НХЛ собираются возобновить 1 июля
20:49 Футбол Андрей Аршавин: Не понимаю, как игроки будут соблюдать социальную дистанцию во время матчей
20:40 Паралимпиада Паралимпийский чемпион Шилов: Мы не любим, когда к нам относятся как к неполноценным
20:29 Футбол Алиев рассказал, как проиграл в казино 100 тысяч долларов за одну ночь
19:55 Футбол «Динамо-Брест» вышло в финал Кубка Белоруссии, несмотря на поражение от «Шахтера» в ответном матче
19:36 Хоккей Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
19:24 Футбол Собрание клубов РПЛ по поводу возобновления сезона перенесено с 30 апреля на неопределенный срок
19:23 Футбол Нобель Арустамян: Чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак»
19:10 Гольф Знаменитый американский гольфист извинился за призывы пить русскую водку во время пандемии
18:59 Футбол 21-летний бразильский футболист погиб от удара электричеством, запуская воздушного змея
18:49 Футбол Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро за сезон
18:29 Тяжелая атлетика Чемпионат России перенесут с июня на осень из-за пандемии коронавируса
18:19 Фигурное катание Тарасова попросила руководство страны разрешить фигуристам тренироваться на льду
17:50 Хоккей Петров и Педан продлили контракты с «Ак Барсом»
17:36 Футбол Наингголан и Перишич могут вернуться в «Интер»
17:22 Футбол Италия может досрочно завершить футбольный сезон по примеру Франции
17:15 Футбол Два бывших футболиста сборной Украины готовы провести прощальный матч в России «с медведями»
Расследование "НИ": зачем директора школ попросили снизить им оклад и лишить премий
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус
Стало известно, когда на Ставрополье снимут ограничения из-за коронавируса
Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса в Белгородской области будет в сентябре
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика