Андрей Аршавин: Не понимаю, как игроки будут соблюдать социальную дистанцию во время матчей

«Главное, чтобы в Германии все получилось, если бундеслига начнет играть, это придаст импульс всем остальным, - заявил Аршавин в прямом эфире инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова. - Слышал, что игроков на матчи будут доставлять несколькими автобусами, чтобы соблюдать социальную дистанцию. И вот этого не до конца понимаю. А как потом играть? В матче тоже соблюдать дистанцию? Поплевал на мяч - и вратарю в руки брать уже нельзя... Все-таки до абсурда не надо доводить».

Напомним, что бундеслига предварительно планировала возобновить сезон-2019/20 9 мая. Однако после решения Франции досрочно завершить свой сезон, в Германии возникли сомнения по срокам возвращения. В России запланированное ранее на 30 апреля собрание клубов по вопросу возобновления сезона перенесено на неопределенный срок.