Собрание клубов РПЛ по поводу возобновления сезона перенесено с 30 апреля на неопределенный срок

Мероприятие перенесено «в связи с тем, что в ближайшее время ожидается принятие решения органами исполнительной власти и Российским футбольным союзом о возобновлении тренировочного процесса и рестарте сезона-2019/20». О новой дате собрания РПЛ сообщит дополнительно.

Напомним, в начале недели клубы РПЛ во время видеоконференции предварительно наметили сроки возможного возобновления чемпионата, в котором осталось провести 8 туров, - это 21 или 28 июня. При этом по-прежнему не исключен вариант отмены сезона - по примеру Голландии и Франции. Все эти вопросы планировалось проработать 30 апреля на общем собрании, которое теперь отложено на неопределенный срок. Окончательное решение РПЛ должна сообщить УЕФА до 25 мая.

В то же время 30 апреля должно состояться общее собрание клубов ФНЛ. Практически наверняка на нем будет решено не доигрывать сезон-2019/20. Основной вопрос - каким образом при этом будет осуществлен обмен командами с премьер-лигой, которую летом могут расширить до 18 участников.