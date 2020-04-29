Французы подожгли фитиль под пороховой бочкой европейского футбола - Советский спорт
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29 апреля 2020 09:24ФутболСергеев Иван

Французы подожгли фитиль под пороховой бочкой европейского футбола

Решение не доигрывать сезон-2019/20 в одном из пяти топ-чемпионатов может привести к необратимым и не самым приятным последствиям для всех.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп наложил вето на проведение спортивных соревнований в стране, включая матчи без зрителей, до сентября. Таким образом, французский чемпионат был досрочно завершен вслед за голландским. И это, безусловно, очень тревожный звоночек для других топ-лиг. Да и для еврокубков-2019/20 – тоже.

Вкратце напомним, кто теперь представит Францию в Лиге чемпионов и Лиге Европы следующего сезона. 30 апреля будет одобрен один из трех вариантов:

- по итогам сыгранных всеми 27 туров («ПСЖ», «Марсель» - в группу ЛЧ, «Ренн» - в квалификацию ЛЧ, «Лилль» - в группу ЛЕ, «Лион», «Монпелье» - в квалификацию ЛЕ);

- по среднему количеству набранных очков («ПСЖ», «Марсель» - в группу ЛЧ, «Ренн» - в квалификацию ЛЧ, «Лилль» - в группу ЛЕ, «Реймс», «Ницца» - в квалификацию ЛЕ);

- по итогам первого круга («ПСЖ», «Марсель» - в группу ЛЧ, «Ренн» - в квалификацию ЛЧ, «Лилль» - в группу ЛЕ, «Нант», «Реймс» - в квалификацию ЛЕ).

Как видите, во всех возможных сценариях лигочемпионское трио от Франции («ПСЖ», «Марсель», «Ренн») неизменно. А команда Александра Головина («Монако») – увы, в пролете. Но не это главное. Даже если предположить, что одной из причин досрочного завершения французского сезона стало отсутствие серьезной турнирной интриги (парижане оторвались от марсельцев на 12 очков, марсельцы от остальных – на 6), очевидно: французские власти закрыли глаза на финансовые потери, которые теперь понесут клубы. И пусть у лиги 1 нет такого баснословного ТВ-контракта, как у тех же англичан. Но, скажем, «ПСЖ», по подсчетам экспертов, лишится 250 миллионов евро. Деньги немалые даже для шейхов.

Кстати, футболисты парижского суперклуба не согласились на понижение зарплат. Переговоры зашли в тупик – и объявление досрочного «блэкаута» лишь усугубило ситуацию. Ведь сезон-2019/20 для тех же «ПСЖ» и «Лиона» продлится до августа, когда УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов.

Парижане, напомним, до пандемии успели выйти в четвертьфинал, а лионцы – обыграть «Ювентус» в первом матче 1/8 финала. Да, те и другие в состоянии проводить еврокубковые встречи за пределами страны. Но что делать с контрактами и тренировками? Ближайшие три месяца (без национальных турниров, но с обязанностью готовиться к концовке сезона и необходимостью продлевать с кем-то соглашения) превратятся для обоих клубов в сущий кошмар.

УЕФА пока никак не отреагировал на неожиданный «демарш» французов. А вот в других крупных футбольных державах функционеры усиленно зачесали затылки. Ведь решение политиков Франции развязало руки их коллегам из Англии, Испании, Германии и Италии, которые теперь тоже могут поступиться экономическими интересами клубов. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на актуальную статистику заражений коронавирусом:

Испания – 236 199 человек;

Италия – 201 505 человек;

Франция – 165 911 человек;

Великобритания – 161 145 человек;

Германия – 159 912 человек.

Как видно, во Франции ситуация не была самой катастрофической. Тем не менее, весь спорт в стране закрыли до сентября. А теперь представьте, если то же самое не сделают власти Испании и Италии – и возобновление футбольных турниров вдруг приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки? Какая судьба ждет тогда политических лидеров этих стран?

Примерно такие же мысли сейчас наверняка лезут в головы немецких и британских властей. И вот уже англичане выступают против слишком раннего возобновления сезона. Хотя, АПЛ – если чемпионат так и не доиграют – потеряет более миллиарда фунтов стерлингов! Получило дополнительные висты и «антифутбольное» лобби в Германии. Местная полиция запрещает бундеслиге назначать рестарт на 9 мая, как хотят клубы. Многое должна прояснить видеоконференция канцлера Ангелы Меркель с кабинетом министров и главами федеральных земель, намеченная на 30 апреля.

В общем, не исключено, уже в четверг не самые приятные для болельщиков новости придут и из Германии. Фитиль под пороховой бочкой европейского футбола французами и правда зажжен. Будет взрыв?

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