Андрей Аршавин: Если сезон не возобновят, «Зенит» будет неполноценным чемпионом - Советский спорт
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29 апреля 2020 21:02ФутболСергеев Иван

Андрей Аршавин: Если сезон не возобновят, «Зенит» будет неполноценным чемпионом

Бывший полузащитник петербургского клуба высказался о возможной развязке РПЛ-2019/20.

«Понятно, что «Зенит» при любом раскладе станет чемпионом, попадет в Лигу чемпионов, - заявил Аршавин в прямом эфире инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова. - Но если сезон не возобновят, то для футболистов титул будет неполноценным. Надо ли проводить оставшиеся восемь туров? Не знаю. У нас клубы только на 4 процента пополняют бюджет за счет телевидения. Мы не европейцы, где на кону огромные деньги. Экономического смысла в продолжении чемпионата России нет».

Напомним, что общее собрание клубов РПЛ по поводу возобновления сезона пернесено с 30 апреля на неопределенный срок. Также Аршавин поделился своими соображениями о возобновлении ведущих европейских чемпионатов.

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