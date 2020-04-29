Андрей Аршавин: Если сезон не возобновят, «Зенит» будет неполноценным чемпионом

«Понятно, что «Зенит» при любом раскладе станет чемпионом, попадет в Лигу чемпионов, - заявил Аршавин в прямом эфире инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова. - Но если сезон не возобновят, то для футболистов титул будет неполноценным. Надо ли проводить оставшиеся восемь туров? Не знаю. У нас клубы только на 4 процента пополняют бюджет за счет телевидения. Мы не европейцы, где на кону огромные деньги. Экономического смысла в продолжении чемпионата России нет».
Напомним, что общее собрание клубов РПЛ по поводу возобновления сезона пернесено с 30 апреля на неопределенный срок. Также Аршавин поделился своими соображениями о возобновлении ведущих европейских чемпионатов.
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