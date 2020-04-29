Чемпионат Швейцарии собираются возобновить 8 июня

Федеральный совет Швейцарской Конфедерации принял решение о том, что чемпионат Швейцарии по футболу может быть возобновлен 8 июня.
Газета Blick сообщает, что теперь план завершения футбольного сезона должна одобрить Швейцарская футбольная лига. Все оставшиеся матчи будут проводить без зрителей.
С 11 мая в Швейцарии спортсменам разрешат проводить тренировки. На первом этапе футболисты будут заниматься в группах из пяти человек с запретом на физический контакт.
Чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса после 23 туров из 36. Первое и второе место делят «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз», набравшие по 45 очков. Третью строчку занимает «Базель» (40), а четвертую – «Серветт» (37).
«Тун», который прошлым летом проиграл московскому «Спартаку» в квалификации Лиги Европы, занимает последнее 10-е место с 19 очками.
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