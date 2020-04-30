Нобель Арустамян: «Спартак» и «Динамо» выступают за досрочное завершение сезона Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о текущем положении дел в российском футболе. Напомним, сезон был прерван из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сегодня должно было состояться новое собрание РПЛ, но его перенесли: лига пока общается с УЕФА, министерством спорта и властями в целом. Насколько мне известно, лига направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Ответа пока нет.

Но куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно – в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот, что мне известно о ситуации в целом.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Главная дилемма – распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран.

По завершении 15-го тура лидером был «Зенит», за ним шли «Ростов» и «Локомотив» (по 30 очков), следом – «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи».

Добавлю, что многие участники футбольной жизни в России, с кем я разговаривал за последние пару недель (не только функционеры, но и тренеры) уверены: если сейчас завершить сезон-19/20, то это может спасти сезон-20/21. Так его можно будет сыграть в традиционные сроки и с адекватным регламентом (это также поможет сборной в спокойном и обычном графике готовиться к Евро). Ну и понятно, что, если сезон в РПЛ доигран не будет, в следующем нас ждет расширение до 18 команд», – написал Арустамян.