Мамаев возместит телеведущей Ушаковой повреждения ее автомобиля Адвокат футболиста «Ростова» Павла Мамаева заявил о готовности его клиента оплатить Ольге Ушаковой расходы на ремент ее авто.

Напомним, 30 апреля стало известно об иске, который телеведущая Первого канала подала в Савеловский суд на Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого. Ушакова потребовала выплатить ей более 300 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждения, которые получил ее автомобиль во время драки с участием перечисленных граждан и ее личного водителя Виталия Соловчука в центре Москвы в октябре 2018 года. С тех пор четверка футболистов-хулиганов успела отсидеть почти год в колонии.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком, со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась. Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», - заявил агентству «Р-Спорт» адвокат полузащитника «Ростова» Игорь Бушманов.

Добавим, что, согласно материалам дела, в ходе потасовки »мерседесу» Ушаковой помяли заднюю дверь и разбили стекло. В инетрвью «Советскому спорту» мнением о новом судебном иске против Мамаева и Кокорина ранее поделился известный правозащитник Сергей Жорин.