Адвокат Жорин – об иске Ушаковой к Мамаеву и Кокорину: Возможно, это желание попиариться - Советский спорт
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30 апреля 2020 14:00ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат Жорин – об иске Ушаковой к Мамаеву и Кокорину: Возможно, это желание попиариться

Известный правозащитник Сергей Жорин прокомментировал сообщения об исковом требовании телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Напомним содержание иска, поданного телеведущей (фамилия по паспорту Маслий) к полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, форварду «Сочи» Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу и Александру Протасовицкому, участвовавшим в октябре 2018 года в драках в центре Москвы, в результате одной из которых был нанесен ущерб автомобилю журналистки Первого канала.

«В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 рубля. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15», говорится в сообщении Савеловского суда. Иначе говоря, Ушакова (Маслий) намерена взыскать с уже отсидевших почти год в колонии футболистов более 300 тысяч рублей. Дата начала нового разбирательства – 5 мая.

«Я пока не могу связаться со своим юристом, заявила сама пострадавшая изданию «Газета.Ru». Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба… Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Не ожидала, что такая «важная» новость попадет в прессу».

А может, все-таки ожидали, Ольга? И может, во время карантина это вам даже выгодно? Потому что на шумихе вокруг старых царапин на «мерседесе» можно заработать гораздо больше 300 тысяч рублей?

За комментариями мы обратились к одному из самых авторитетных адвокатов России Сергею Жорину.

Инцидент с дракой Мамаева и Кокорина с водителем журналистки Ушаковой Виталием Соловчуком – снова в информационном топе. Какие юридические перспективы у иска?
 Все зависит того, какая есть доказательная база по этому делу, какова причинно-следственная связь между дракой и повреждениями автомобиля. Понятно, что ущерб был зафиксирован, но самое сложное в суде – это доказать связь между причинением ущерба и действиями того или иного человека. Если эта связь есть, либо это установлено в каком-то приговоре, вступившем в законную в силу, тогда перспективы у иска хорошие. Если доказать причинно-следственную связь сложно, тогда перспективы плохие. Вот, собственно, и весь расклад.

Еще полтора года назад сообщалось, что у «мерседеса» Ушаковой было разбито стекло. Скорее всего, это сделал один человек. Почему же иск – к группе лиц?
 Я не знаком с материалами дела. Но если ущерб нанесен одним фигурантом дела, то суд удовлетворит возмещение только с его стороны.

Вам не кажется странным, что тема всплыла сейчас? Столько времени прошло… Футболисты отсидели почти год в колонии, которую покинули по УДО в сентябре 2019-го.
 Сложно сказать. Было бы логичнее сделать это раньше. Надо было заявлять гражданские иски, когда шел уголовный процесс. Могу только предположить, что велись какие-то переговоры по возмещению ущерба между сторонами, а потом они прекратились. Здесь многое непонятно.

Может, Ушакова просто пытается попиариться на этом деле?
 Может быть все что угодно. Но я бы не стал здесь кого-то в чем-то обвинять.

Какой срок давности возмещения ущерба по таким делам?
 Общий срок исковой давности – три года. Но есть специальные сроки. Я сейчас не готов сказать срок давности именно по подобным делам. Нужно их поднимать в памяти. Но дело в том, что в практике московских судов окончание сроков давности почему-то не является стопроцентным основанием для отказа в иске. Так суды на это смотрят. Для нас это удивительно, но это факт.

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