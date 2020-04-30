Официально: чемпионат Франции завершен досрочно, «ПСЖ» в девятый раз стал чемпионом

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своей сайте опубликовала решение по поводу досрочного завершения сезона.
Итоговую таблицу утвердили по среднему количеству очков, набранных командами. «Пари Сен-Жермен» официально признан чемпионом Франции.
Ранее парижский клуб выигрывал национальный чемпионат в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля заявил о том, что запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны продлен до 1 сентября и доиграть оставшиеся матчи футбольного сезона невозможно.
Соревнования в лиге 1 были приостановлены после 28 туров, однако еще до вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса не состоялся матч 28-го утра «Страсбур» – «ПСЖ». Собственно именно поэтому в LFP решили подвести итоги по среднему количеству очков.
Таким образом, в групповом турнире Лиге чемпионов в следующем сезоне должны выступить «ПСЖ» и «Марсель», а «Ренн» сыграет в квалификации.
Право выступить в Лиге Европы должны получить «Лилль», «Ницца» и «Реймс».
«Амьен» и «Тулуза» вылетят в лигу 2. Их места займут «Лорьян», который был признан чемпионом второго дивизиона, и «Ланс».
Итоговая таблица выглядит следующим образом:
1. ПСЖ
2,52
2. Марсель
2,00
3. Ренн
1,79
4. Лилль
1,75
5. Ницца
1,46
6. Реймс
1,46
7. Лион
1,43
8. Монпелье
1,43
9. Монако
1,43
10. Страсбур
1,41
11. Анже
1,39
12. Бордо
1,32
13. Нант
1,32
14. Брест
1,21
15. Мец
1,21
16. Дижон
1,07
17. Сент-Этьен
1,07
18. Ним
0,96
19. Амьен
0,82
20. Тулуза
0,46