Официально: чемпионат Франции завершен досрочно, «ПСЖ» в девятый раз стал чемпионом Определено распределение мест в лиге 1 и лиге 2.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своей сайте опубликовала решение по поводу досрочного завершения сезона.

Итоговую таблицу утвердили по среднему количеству очков, набранных командами. «Пари Сен-Жермен» официально признан чемпионом Франции.

Ранее парижский клуб выигрывал национальный чемпионат в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля заявил о том, что запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны продлен до 1 сентября и доиграть оставшиеся матчи футбольного сезона невозможно.

Соревнования в лиге 1 были приостановлены после 28 туров, однако еще до вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса не состоялся матч 28-го утра «Страсбур» – «ПСЖ». Собственно именно поэтому в LFP решили подвести итоги по среднему количеству очков.

Таким образом, в групповом турнире Лиге чемпионов в следующем сезоне должны выступить «ПСЖ» и «Марсель», а «Ренн» сыграет в квалификации.

Право выступить в Лиге Европы должны получить «Лилль», «Ницца» и «Реймс».

«Амьен» и «Тулуза» вылетят в лигу 2. Их места займут «Лорьян», который был признан чемпионом второго дивизиона, и «Ланс».

Итоговая таблица выглядит следующим образом: