Новый сезон в чемпионате Франции собираются начать в августе Сезон-2019/20 был завершен досрочно.

Глава французской Профессиональной футбольной лиги (LFP) Дидье Килло сообщил о том, когда может стартовать новый чемпионат в лиге 1.

«Наша цель состоит в том, чтобы начать сезон-2020/21 в августе, – цитирует пресс-конференцию Килло L'Equilp. – Не позднее 22 и 23 августа. Точная дата будет достигнута после консультаций с телевещателями Mediapro, Canal +, Free, beIN Sports. Мы не начнем чемпионат 22 и 23 августа лишь в случае решения правительства или при других форс-мажорных обстоятельств».

Напомним, что футбольный сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы удалось провести 28 туров. «ПСЖ» был признан чемпионом страны.