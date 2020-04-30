Исполком РФС, который может принять решение о возобновлении чемпионата России, состоится 15 мая Российский футбольный союз определился с датой очередного заседания исполнительного комитета.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил о том, что заседание исполкома запланировано на 15 мая. «Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление российских футбольных соревнований. Точную повестку опубликуем позднее», - уточнил Мельников.

Напомним, что общее собрание клубов РПЛ по вопросу возобновления сезона было отложено с 30 апреля на неопределенный срок. Зато в этот день совет ФНЛ принял решение об окончательной остановке сезона-2019/20 и предоставлении путевок в премьер-лигу по итогам 27 туров - «Ротору» и «Химкам». Эта инициатива также нуждается в подтверждении исполкомом РФС. Но главным вопросом остается судьба РПЛ.

На видеоконференции клубы российского элитного дивизиона предварительно договорились о возобновлении чемпионата 21 или 28 июня. Но возможен и вариант, при котором заключительные 8 туров не будут сыграны. В этом случае «Зенит» объявят досрочным чемпионом, как ранее произошло во Франции с «ПСЖ».