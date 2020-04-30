Чемпионат Германии не возобновится 9 мая Правительство Германии перенесло решение о возобновлении футбольного чемпионата.

Клубы бундеслиги планировали провести первый после паузы тур 9 мая в том случае, если добро на это дадут политики. Однако по итогам состоявшегося 30 апреля совещания канцлера Ангелы Меркель и глав федеральных земель рассмотрение вопроса было отложено на 6 мая, когда правительство представит проект резолюции. Это означает, что 9 мая бундеслига точно не вернется. Произойдет ли возвращение весной, пока непонятно.

Напомним, что 30 апреля было официально объявлено о досрочном завершении чемпионата Франции. Причиной стал запрет властей на проведение спортивных мероприятий до сентября. Не исключено, что французский пример может подтолкнуть к аналогичному запрету и в других ведущих футбольных державах. В любом случае каждая федерация должна проинформировать УЕФА о своем решении до 25 мая.

В России вопрос возобновления футбольного сезона обсудят на исполкоме РФС 15 мая.