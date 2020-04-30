«Лион» собирается подать в суд на LFP за досрочное завершение сезона - Советский спорт
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30 апреля 2020 21:53ФутболШарафудинов Виктор

«Лион» собирается подать в суд на LFP за досрочное завершение сезона

В клубе говорят об убытках в десятки миллионов евро.

Руководство «Лиона» может подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции. Клуб не доволен решением о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса и опубликовал соответствующее заявление на своем сайте.

В «Лионе» отмечают, что позиция правительства не вынуждала LFP завершать чемпионат досрочно, а министр спорта Франции Роксана Марасиняню говорила, что турнир можно доиграть в августе, если позволит ситуация.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола предлагал в августе провести плей-офф для определения участников еврокубков и тех, команд, которые вылетят в лигу 2.

«Лион» оставляет за собой право обжаловать решение по поводу досрочного завершения сезона лиги 1 в суде и требовать возмещения убытков. Ущерб, причиненный клубу, составил несколько десятков миллионов евро», – сказано в заявлении.

По итоговому положению, составленному с учетом среднего количества набранных очков, «Лион» занял седьмое место и в следующем сезоне не сможет выступить в еврокубках.

До паузы из-за пандемии коронавируса в чемпионате Франции было сыграно 28 неполных туров из 38.

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