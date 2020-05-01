Дмитрий Губерниев – Юрану: Я с детства за ФК «Химки», но в первой лиге

«О, горе мне! Высказался в прямом эфире, что негоже в высшей лиге играть за счет бюджета области и города, и тут звонит грозный тренер «Химок» Юран, - написал Губерниев в своем телеграм-канале. - И давай Сергей высказывать! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно в РПЛ хотят. Ежели спонсоры — милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджет, господа футболисты! Но ведь тронут, и еще как! Вообще, я с детства за ФК «Химки», но в первой лиге!»
Напомним, что 30 апреля собрание ФНЛ большинством голосов постановило не доигрывать чемпионат-2019/20. При этом путевки в РПЛ-2020/21 было решено распределить по итогам 27 состоявшихся туров. Они достались «Ротору» и «Химкам» к явному недовольству «Чертанова» и «Торпедо», занимающих в промежуточной таблице ФНЛ третье и четвертое места.
Главный тренер химчан заявил «Советскому спорту», что считает решение ФНЛ совершенно справедливым. По мнению Юрана, распределять путевки в премьер-лигу каким-то иным способом - скажем, при помощи дополнительного мини-турнира - «просто смешно».
Добавим, что исполком РФС, на котором будут ратифицированы окончательные решения по поводу завершения сезона в ФНЛ и РПЛ, состоится 15 мая.
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