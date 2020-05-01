Серхио Агуэро: Боюсь возвращаться на поле Игрок считает, что даже при пустых трибунах существует риск заразиться коронавирусом.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем отношении к возобновлению сезона.

«Знаю, что большинство футболистов не хотят возвращаться на поле. Они просто боятся за свою жизнь. К тому же не стоит забывать – у многих семьи.

Я тоже боюсь. Сейчас мы находимся в доме. Я и моя девушка. Больше никого. Если я и могу кого-то заразить, то только ее.

Говорят, вирус может протекать бессимптомно. Возможно, я сейчас болен. Кто знает?» – рассказал Агуэро в интервью El Chiringuito.

В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 30 матчей, забил 23 гола и отдал три голевых паса.