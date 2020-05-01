Голкипер «Челси» Кепа: Обсуждать возобновление сезона сейчас – абсурд Ранее сообщалось, что АПЛ может вернуться в июне.

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о возможном возобновлении сезона в чемпионате Англии.

«Для меня на первом месте безопасность. Обсуждать возобновление сезона сейчас – абсурд. Всему свое время. Футбол вернется, когда мы получил разрешение от властей.

Что касается матчей при пустых трибунах, то, конечно, это непривычно для игроков. К тому же футбол принадлежит болельщикам. Впрочем, в сложившейся ситуации это верное решение», – сказал испанец для газеты Marca.