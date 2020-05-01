Василий Кикнадзе – о назначении главного тренера: Мнение болельщиков должно быть учтено - Советский спорт
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01 мая 2020 16:27Футбол

Василий Кикнадзе – о назначении главного тренера: Мнение болельщиков должно быть учтено

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в специальном обращении к болельщикам отметил, что их мнение должно учитываться при выборе кандидатуры главного тренера команды.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, Совет директоров клуба согласовывает по представлению Генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор», - приводит слова Кикнадзе пресс-служба «Локомотива».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» готов подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем, двухлетнее соглашение с которым якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды истекает в конце мая.

Отметим, что а момент приостановки сезона «Локомотив» под руководством Семина занимал вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Накануне бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сообщил, что считает Семина сильнейшим тренером в российской премьер-лиге.

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