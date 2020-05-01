Роман Павлюченко: «Ротор» достоин премьер-лиги Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о возможном выходе команды в РПЛ.

- Буду очень счастлив, если команда выйдет в РПЛ. В Волгограде всегда будет полный стадион вне зависимости от соперника, в городе любят футбол, это спорт номер один. Новый стадион, хорошая атмосфера на матчах. «Ротор» достоин премьер-лиги, я двумя руками за выход, - приводит слова Павлюченко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что по итогам видеоконференции РПЛ и РФС, которая состоялась 27 апреля, было принято решение, что соревнования в низших лигах (ФНЛ и ПФЛ) возобновляться, скорее всего, не будут. При этом двух лидеров ФНЛ - «Ротор» и «Химки» - могут напрямую допустить в премьер-лигу.

Позже президент лиги Игорь Ефремов подтвердил, что полноценно завершить сезон в ФНЛ невозможно, а идея мини-турнира за выход в РПЛ, предложенная руководством «Торпедо» и «Чертаново», нереализуема.

Добавим, что после 27 туров в ФНЛ лидирует «Ротор», набравший 56 очков. Второе и третье места занимают «Химки» и «Чертаново», имея по 54. На четвертой строчке расположилось «Торпедо» (53).