Роман Павлюченко: Соглашусь, если пригласят в «Ротор» поработать с нападающими Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Роман Павлюченко сообщил, что согласится поработать с нападающими волгоградской команды, если получит подобное предложение.

- С удовольствием соглашусь поработать с нападающими, если пригласят, то это будет круто, - цитирует Павлюченко «РИА Новости».

Ранее Павлюченко рассказал, что будет рад видеть «Ротор» в российской премьер-лиге.

Отметим, что на момент остановки чемпионата «Ротор», набравший 56 очков, возглавлял турнирную таблицу ФНЛ.