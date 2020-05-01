Роман Павлюченко: Соглашусь, если пригласят в «Ротор» поработать с нападающими - Советский спорт
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01 мая 2020 18:39Футбол

Роман Павлюченко: Соглашусь, если пригласят в «Ротор» поработать с нападающими

Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Роман Павлюченко сообщил, что согласится поработать с нападающими волгоградской команды, если получит подобное предложение.

- С удовольствием соглашусь поработать с нападающими, если пригласят, то это будет круто, - цитирует Павлюченко «РИА Новости».

Ранее Павлюченко рассказал, что будет рад видеть «Ротор» в российской премьер-лиге.

Отметим, что на момент остановки чемпионата «Ротор», набравший 56 очков, возглавлял турнирную таблицу ФНЛ.

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