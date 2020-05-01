Гарет Бэйл: Когда за тобой приходит один из самых больших клубов в мире, ты не можешь отказаться Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл объяснил свое решение покинуть «Тоттенхэм» семь лет назад.

«Мне нравилось то время, что я провел в «Тоттенхэме», фанаты были невероятны, а клуб проявлял удивительное отношение ко мне. Однако когда за тобой приходит один из самых больших клубов в мире, ты хочешь воспользоваться этой возможностью», - приводит слова Бэйла Goal.com.

Ранее стало известно, что 30-летний валлиец принял решение остаться в мадридском клубе несмотря на напряженные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом.