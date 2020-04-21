Бэйл останется в «Реале» до конца контракта - Советский спорт
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21 апреля 2020 13:25Футбол

Бэйл останется в «Реале» до конца контракта

Вингер «Реала» Гарет Бэйл останется в клубе до окончания контракта.

Как сообщает The Sun, 30-летний валлиец решил остаться в мадридском клубе, несмотря на напряженные отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Отмечается, что руководство «Реала», который вряд ли сможет позволить себе в ближайшее время покупку суперзвезд, приветствовал данное решение нападающего.

Отмечается, что ни один клуб английской премьер-лиги в настоящее время не может себе позволить трансфер Бэйла, чья заработная плата, по информации британского издания, составляет в 650 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что Бэйл намерен отложить в сторону свои разногласия с Зиданом и продолжить свое выступление за мадридский клуб.

Напомним, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти летом рассчитывал заманить в английскую команду Бэйла и Хамеса Родригеса.

Бэйл перешел в испанскую команду из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года и с тех пор провел за «мадридцев» 249 матчей, в которых забил 105 мячей и сделал 67 голевых передач.

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