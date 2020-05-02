Бывший ассистент Моуринью: «Интер» может заполучить Месси благодаря Дзанетти Текущий контракт игрока истекает в 2021 году.

Жозе Мораиш, бывший ассистент Жозе Моуринью в «Интере», считает, что итальянский клуб имеет все шансы пригласить форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграет вице-президент клуба Хавьер Дзанетти.

«Я считаю, что это возможно. Почему? Все дело в Дзанетти. Благодаря этому человек «Интер» может заполучить практически любого аргентинца, в том числе и Месси», – цитирует специалиста beIN Sports.

Форвард выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 миллионов евро.