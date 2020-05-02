Трехкратный чемпион России: Надо не у футболистов деньги отбирать, а раскулачить пару полковников

«Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьезно? В свое время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана». Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование в России», - написал 42-летний Мор в своем твиттере.

Напомним, уроженец Донецкой области в 1998 - 2000 годах становился чемпионом России в составе «Спартака». Профессиональную карьеру Мор завершил в 2009 году в «Луче», нынешний игрок которого Дмитрий Калугин также отметился резонансными высказываниями.

В настоящий момент футбольный сезон в России приостановлен. 15 мая состоится исполком РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возобновления чемпионата РПЛ, который может продолжиться 21 или 28 июня. В ФНЛ чемпионат-2019/20 доигран не будет. Осталось решить, кому достанутся путевки в премьер-лигу. Во многих клубах футболистам урезали зарпаты на период пандемии, с чем некоторые игроки не согласны.