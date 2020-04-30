«Дать этим футбольным профи по 7500 рублей в месяц – как всем, кто потерял работу» - Советский спорт
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30 апреля 2020 19:00ФутболКузнецов Дмитрий

«Дать этим футбольным профи по 7500 рублей в месяц – как всем, кто потерял работу»

В Приморье провели опрос по поводу решения губернатора края прекратить господдержку профессиональных клубов. Результаты весьма показательны.

ЦИРК УЕДЕТ И КЛОУНОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, некоторое время назад заявивший о прекращении поддержки профессиональных клубов из бюджета региона, вполне возможно, войдет в историю как основатель всероссийского движения против разбазаривания госденег, которые тратятся сегодня на большой спорт.

Дойдут ли сэкономленные на клубах средства до простого народа или нет – этого мы, конечно, пока не знаем. Но давайте надеется на лучшее. Если нашим нуждающимся гражданам на Дальнем Востоке действительно перепадет часть денег, предназначавшихся в конец зажравшимся спортсменам, уже будет сделано хорошее дело. И создан прецедент. Тогда точно можно будет сказать, что не зря закрывали в регионе господдержку большого футбола, хоккея, баскетбола и волейбола.

Граждане края, кстати, уже ждут, что «цирк уедет» и клоунов не останется. Что варягов-легионеров, которые сосали кровь трудового народа, прогонят в шею с футбольных полей и ледовых арен, и теперь точно поддержат малоимущих и одиноких мам. Об этом они пишут в комментариях под выступлением губернатора от 30 апреля в программе «Прямой разговор с Олегом Кожемяко». Речь разошлась по многим ресурсам. Вот некоторые из высказываний:

«Если это профессионалы, пусть сами зарабатывают, а если это уровень детской дворовой команды, тогда это должна быть наша местная с наших улиц команда. А они кто такие? Устроили не хоккей с футболом, а цирк».

«Первый раз полностью поддерживаю решение губернатора. Гнать варягов в шею и деньги пустить на поддержку пенсионеров, а после вируса все деньги в ДЮСШ ПК».

«Наконец-то, здравомыслящие заявления. Современный спорт это коммерция 100%, спортсмены должны зарабатывать и платить налоги в наш бюджет, как это происходит в других странах, до 50% с дохода. А деньги надо вкладывать в развитие детского спорта, растить чемпионов из местных ребят».

«Лучше мам одиноких поддержите и малоимущих».

«Охренели совсем. Дать им по 7500 р. в месяц как всем, кто потерял работу. Они с жиру бесятся, а люди локти давно кусают».

Губернатор края просто объяснил зрителям, почему власти региона поставили крест на большом спорте. «Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать, мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья. Это спортсмены хоккейного, баскетбольного и волейбольного клубов. Это и футбольный клуб «Луч». Зачем? Для чего?»

После этого и последовала обратная связь.

НА БОЛЬШОЙ СПОРТ НАРОДУ НАЧХАТЬ

Сайт «Вести. Приморье» запустил по этому поводу голосование, и выяснилось, что 75 процентов респондентов поддерживают решение губернатора. То есть, народу на фоне нынешних трудностей на большой спорт абсолютно начхать, и если завтра с карты нашей родины начнут один за другим исчезать новые «Адмиралы» и «Лучи», никто, кроме группок отважных фанатов, которые научились писать письма президенту, не пикнет против решения больше не поддерживать профессиональный спорт из госсредств.

А что такое 75 процентов? Это ведь электорат, который может обеспечить победу на выборах любому чиновнику. В наше коронавирусное время люди ждут не дождутся конкретной помощи со стороны властей. И если региональный политик хочет заручиться поддержкой избирателей, то среди прочих популистских шагов ему вполне пригодится и приморский опыт. Как видим, это очень даже работает.

800 миллионов, кстати, совсем невеликие деньги на фоне трат на спорт в других регионах. В Самаре миллиард бюджетных рублей уходит на одни только футбольные «Крылья Советов», вратарь которых Евгений Фролов на днях от своего спонсора – государства с его руководителями – не оставил мокрого места, подвергнув уничижительной критике.

Выступления футболистов и хоккеистов, которые продолжают в это трудное время выбивать себе все новые и новые миллионы, вообще очень сильно контрастируют сегодня с мнением общественным. И это с каждым днем все больше раздражает и так еле сдерживающее себя от выплеска негативных эмоций население.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

Полузащитник «Луча» из Владивостока Дмитрий Калугин, например, так ответил губернатору.

«Меня очень задели сказанные слова по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом. Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так – они есть, и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск). И этот список еще объемнее!»

Да не надо больше никаких фамилий, Дмитрий. Нам и этих достаточно для того, чтобы задаться вопросом: кто все эти люди?! Что такого выдающегося они сделали для российского спорта, страны и региона, чтобы выделять на них новые миллионы? Не знаю, как там у вас с уважением к местным властям, а вот уважение к профессиональным спортсменам, жирующим на фоне голодающих, в стране стремительно приближается к плинтусу.

Ребята, вы остановитесь, пока не поздно. И ведите себя как мышки, чтобы все ваши потуги в выбивании новых госмиллионов для вашего окончательно расчеловечения в прессу не просачивались. И чтоб народ об этом не знал. А то не ровен час – пойдете на улицу всем спортивным миром сразу.

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