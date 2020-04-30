«Дать этим футбольным профи по 7500 рублей в месяц – как всем, кто потерял работу»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, некоторое время назад заявивший о прекращении поддержки профессиональных клубов из бюджета региона, вполне возможно, войдет в историю как основатель всероссийского движения против разбазаривания госденег, которые тратятся сегодня на большой спорт.
Дойдут ли сэкономленные на клубах средства до простого народа или нет – этого мы, конечно, пока не знаем. Но давайте надеется на лучшее. Если нашим нуждающимся гражданам на Дальнем Востоке действительно перепадет часть денег, предназначавшихся в конец зажравшимся спортсменам, уже будет сделано хорошее дело. И создан прецедент. Тогда точно можно будет сказать, что не зря закрывали в регионе господдержку большого футбола, хоккея, баскетбола и волейбола.
Граждане края, кстати, уже ждут, что «цирк уедет» и клоунов не останется. Что варягов-легионеров, которые сосали кровь трудового народа, прогонят в шею с футбольных полей и ледовых арен, и теперь точно поддержат малоимущих и одиноких мам. Об этом они пишут в комментариях под выступлением губернатора от 30 апреля в программе «Прямой разговор с Олегом Кожемяко». Речь разошлась по многим ресурсам. Вот некоторые из высказываний:
«Если это профессионалы, пусть сами зарабатывают, а если это уровень детской дворовой команды, тогда это должна быть наша местная с наших улиц команда. А они кто такие? Устроили не хоккей с футболом, а цирк».
«Первый раз полностью поддерживаю решение губернатора. Гнать варягов в шею и деньги пустить на поддержку пенсионеров, а после вируса все деньги в ДЮСШ ПК».
«Наконец-то, здравомыслящие заявления. Современный спорт – это коммерция 100%, спортсмены должны зарабатывать и платить налоги в наш бюджет, как это происходит в других странах, до 50% с дохода. А деньги надо вкладывать в развитие детского спорта, растить чемпионов из местных ребят».
«Лучше мам одиноких поддержите и малоимущих».
«Охренели совсем. Дать им по 7500 р. в месяц как всем, кто потерял работу. Они с жиру бесятся, а люди локти давно кусают».
Губернатор края просто объяснил зрителям, почему власти региона поставили крест на большом спорте. «Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать, мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья. Это спортсмены хоккейного, баскетбольного и волейбольного клубов. Это и футбольный клуб «Луч». Зачем? Для чего?»
После этого и последовала обратная связь.
Сайт «Вести. Приморье» запустил по этому поводу голосование, и выяснилось, что 75 процентов респондентов поддерживают решение губернатора. То есть, народу на фоне нынешних трудностей на большой спорт абсолютно начхать, и если завтра с карты нашей родины начнут один за другим исчезать новые «Адмиралы» и «Лучи», никто, кроме группок отважных фанатов, которые научились писать письма президенту, не пикнет против решения больше не поддерживать профессиональный спорт из госсредств.
А что такое 75 процентов? Это ведь электорат, который может обеспечить победу на выборах любому чиновнику. В наше коронавирусное время люди ждут не дождутся конкретной помощи со стороны властей. И если региональный политик хочет заручиться поддержкой избирателей, то среди прочих популистских шагов ему вполне пригодится и приморский опыт. Как видим, это очень даже работает.
800 миллионов, кстати, совсем невеликие деньги на фоне трат на спорт в других регионах. В Самаре миллиард бюджетных рублей уходит на одни только футбольные «Крылья Советов», вратарь которых Евгений Фролов на днях от своего спонсора – государства с его руководителями – не оставил мокрого места, подвергнув уничижительной критике.
Выступления футболистов и хоккеистов, которые продолжают в это трудное время выбивать себе все новые и новые миллионы, вообще очень сильно контрастируют сегодня с мнением общественным. И это с каждым днем все больше раздражает и так еле сдерживающее себя от выплеска негативных эмоций население.
Полузащитник «Луча» из Владивостока Дмитрий Калугин, например, так ответил губернатору.
«Меня очень задели сказанные слова по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом. Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так – они есть, и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск). И этот список еще объемнее!»
Да не надо больше никаких фамилий, Дмитрий. Нам и этих достаточно для того, чтобы задаться вопросом: кто все эти люди?! Что такого выдающегося они сделали для российского спорта, страны и региона, чтобы выделять на них новые миллионы? Не знаю, как там у вас с уважением к местным властям, а вот уважение к профессиональным спортсменам, жирующим на фоне голодающих, в стране стремительно приближается к плинтусу.
Ребята, вы остановитесь, пока не поздно. И ведите себя как мышки, чтобы все ваши потуги в выбивании новых госмиллионов для вашего окончательно расчеловечения в прессу не просачивались. И чтоб народ об этом не знал. А то не ровен час – пойдете на улицу всем спортивным миром сразу.