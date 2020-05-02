Премьер-министр Испании Педро Санчес: Надеюсь, скоро сможем смотреть футбол С 4 мая клубы примеры и сегунды смогут возобновить тренировки.

Глава правительства Королевства Испания Педро Санчес заявил, что в скором времени в стране может возобновиться футбольный сезон.

«Надеюсь, скоро сможем смотреть футбол, – цитирует Санчеса Marca. – Мы начали разрешать индивидуальные тренировки. Вопрос возобновления сезона оставим на усмотрение федерации футбола и Ла Лиги.

Очевидно, что футбол по телевизору увидим раньше, чем на стадионах. Но если поймем, что поторопились, сделаем шаг назад».

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавиуса 12 марта после 27 туров из 38. Возобновить турнир надеются в начале июня.