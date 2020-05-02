Динияр Билялетдинов: Пропускная система во время пандемии оказалась неэффективной Бывший полузащитник сборной России рассказал о том, как проходит самоизоляцию.

«Полтора месяца сижу на даче, - признался Билялетдинов в интервью «Советскому спорту». - Не вылезаю отсюда. Оформлял ли пропуск? Да. Один раз. Ездил в город до квартиры и обратно. Но вообще, пропускная система результата не дала. Можно ведь его оформить для магазина и поехать гулять. Число заражений все равно идет вверх. Это говорит о низкой эффективности системы».

Также Билялетдинов прокомментировал острые высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, оценил ситуацию вокруг Юрия Семина в «Локомотиве» и контракт Александра Соболева со «Спартаком». Полностью интервью бронзового призера Евро-2008 скоро на sovsport.ru.