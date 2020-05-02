Нобель Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым - Советский спорт
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02 мая 2020 20:22ФутболШарафудинов Виктор

Нобель Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым

В активе 23-летнего полузащитника 97 матчей в составе московского клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем телеграм-канале сообщил о том, что московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым до лета 2024 года.

«Пойти на такой шаг – инициатива клуба, – написал Арустамян. – «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до 1,5 млн евро в год. Отступные за Баринова остались прежними – 15 млн. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ.

Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина».

В нынешнем сезоне опорный полузащитник Баринов забил 1 гол в 18 матчах РПЛ. Всего на его счету 5 забитых мячей и 4 результативные передачи в 97 матчах в составе «Локомотива».

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