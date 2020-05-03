«Ливерпуль» предложил Вернеру десять миллионов евро за сезон «Ливерпуль» вступил в переговоры о личном контракте с форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером.

Как сообщает в своем твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, английский клуб предлагает 24-летнему нападающему пятилетний контракт с зарплатой в десять миллионов евро за сезон.

Отмечается, что «Ливерпуль» и «Лейпциг» продолжают работать над соглашением о переходе Вернера в клуб АПЛ.

Ранее сообщалось, что Вернер отказался от перехода в «Баварию», заявив о своем желании присоединиться к «Ливерпулю». В текущем сезоне 24-летний форвард провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 12 результативных передач.