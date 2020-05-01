СМИ: Вернер отказал «Баварии», он хочет перейти в «Ливерпуль» из-за Клоппа Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер намерен покинуть чемпионат Германии.

Согласно источнику, он уже отказал мюнхенской «Баварии» и намерен принять предложение «Ливерпуля».

Отмечается, что главным фактором в его решении стал наставник «красных» Юрген Клопп. 24-летний футболист считает, что под руководством этого тренера сможет выйти на новый уровень.

Ранее сообщалось, что Вернер интересен мадридскому «Реалу», «Челси», а также «Барселоне» и «Ювентусу».

В текущем сезоне он провел 36 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.