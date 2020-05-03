Игроки «Ньюкасла» хотят, чтобы Брюс остался в команде на следующий сезон Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс получил полную поддержку от футболистов клуба.

По информации The Sun, игроки «Ньюкасла» выступили за то, чтобы Брюс сохранил свою должность в следующем сезоне АПЛ.

Напомним, что ранее британские СМИ сообщали, что «Ньюкасл» в ближайшее время может быть продан консорциуму из Саудовской Аравии. Позже появилась информация, что новые владельцы будут искать замену Брюсу.