Педро Родригес: У меня есть предложения от нескольких команд Правый вингер «Челси» Педро заявил, что рассматривает несколько варианов продолжения карьеры.

«Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас мы ждем встречи с «Челси». Приоритет - завершение контракта. Однако я также открыт для других предложений. У меня есть варианты с разными командами, буду их оценивать», - цитирует Педро Goal.com.

Отметим, что контракт испанца с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.