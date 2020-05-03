Кержаков воспроизвел альбом Led Zeppelin, заменив «объект» на тарелку с гречкой (фото) - Советский спорт
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03 мая 2020 15:24ФутболСергеев Иван

Кержаков воспроизвел альбом Led Zeppelin, заменив «объект» на тарелку с гречкой (фото)

Бывший форвард сборной России и «Зенита» Александр Кержаков продолжает экспериментировать в своем инстаграме с обложками знаменитых музыкальных альбомов.

Ранее Кержаков вместе с членами своей семьи воссоздал обложки альбомов Beatles, Queen, Oasis, Eminem, Moby и Doors. Теперь очередь дошла до легендарной группы Led Zeppelin.

кержзеп

Это фото Кержаков подписал: «Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?» Имелась в виду дефицитная в период пандемии в России гречка, тарелку с которой футболист поместил в центр композиции. На альбоме 1980 года Presence, который был скопирован Кержаковыми, на этом месте изображен так называемый «объект», придуманный художником Джорджем Харди. Он символизировал силу музыки Led Zeppelin.

зеппелин

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