Кержаков воспроизвел альбом Led Zeppelin, заменив «объект» на тарелку с гречкой (фото)

Ранее Кержаков вместе с членами своей семьи воссоздал обложки альбомов Beatles, Queen, Oasis, Eminem, Moby и Doors. Теперь очередь дошла до легендарной группы Led Zeppelin.

Это фото Кержаков подписал: «Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?» Имелась в виду дефицитная в период пандемии в России гречка, тарелку с которой футболист поместил в центр композиции. На альбоме 1980 года Presence, который был скопирован Кержаковыми, на этом месте изображен так называемый «объект», придуманный художником Джорджем Харди. Он символизировал силу музыки Led Zeppelin.