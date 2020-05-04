Владимир Федотов: На тему полноценного контракта с Кокориным пока не разговаривали Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что не разговаривал с Александром Кокориным на тему подписания полноценного соглашения.

- С Сашей я постоянно на связи, как и со всеми игроками. Говорил ли с ним на тему заключения полноценного контракта? Пока нет, на эту тему не разговаривали. Сейчас много других проблем, - цитирует Федотова «РИА Новости».

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что если у Кокорина есть желание уехать в Европу, то ему надо уезжать сейчас, отметив, что «по деньгам в России ему положат больше».

Напомним, что 29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В четырех встречах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил три гола и сделал две результативные передачи.