Владимир Федотов: На тему полноценного контракта с Кокориным пока не разговаривали

- С Сашей я постоянно на связи, как и со всеми игроками. Говорил ли с ним на тему заключения полноценного контракта? Пока нет, на эту тему не разговаривали. Сейчас много других проблем, - цитирует Федотова «РИА Новости».
Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что если у Кокорина есть желание уехать в Европу, то ему надо уезжать сейчас, отметив, что «по деньгам в России ему положат больше».
Напомним, что 29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В четырех встречах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил три гола и сделал две результативные передачи.
Кто устал: Кудашов или СКА? Что делать армейцам со своим тренерским дуэтом С наступлением мая с новой силой возобновились разговоры о том, что СКА поменяет своего главного тренера Алексея Кудашова на его помощника Валерия Брагина.
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