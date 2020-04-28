Сафонов – о Кокорине: Если хочет в Европу, надо уезжать сейчас Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил европейские перспективы форварда «Сочи» Александра Кокорина.

«Сердар Азмун и Кокорин без проблем заиграли бы в Италии, если там действительно к ним есть интерес, - заявил Сафонов в интервью «Советскому спорту». - Оба полностью соответствуют этому уровню по своим футбольным качествам. А вот Артему Дзюбе при всех его плюсах не хватает для серии А скорости. Скорее он мог бы проявить себя в АПЛ. Артем высокий, сильный... Возвращаясь к Кокорину: если он хочет попробовать себя в Европе, надо уезжать сейчас. Возраст такой. Хотя по деньгам в России ему положат больше. Ведь налоги в Италии гораздо выше. Вот пусть и выбирает, что для него важнее».

Также Сафонов высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов и способе быстрее вернуть в Россию легионеров после пандемии. Полностью интервью с агентом скоро на сайте sovsport.ru.