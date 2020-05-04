Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые Глава Московской Федерации футбола, член исполкома РФС прокомментировал «Советскому спорту» обвинения, выдвинутые со стороны его бывшей супруги Анны Дубовицкой.

- Мы развелись с Анной два года назад. Я оставил дом в Барвихе, который бывшая супруга продала за 59 млн рублей. Наверное, деньги закончились. А желтая пресса всегда стремится помочь вымогать новые деньги. Не думаю, что буду давать какие-то дополнительные комментарии.

Напомним, ранее бывшая супруга опубликовала в социальных сетях текст, в котором обвинила Анохина в бегстве из Москвы и отказе выплачивать алименты.