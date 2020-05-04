Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые

- Мы развелись с Анной два года назад. Я оставил дом в Барвихе, который бывшая супруга продала за 59 млн рублей. Наверное, деньги закончились. А желтая пресса всегда стремится помочь вымогать новые деньги. Не думаю, что буду давать какие-то дополнительные комментарии.
Напомним, ранее бывшая супруга опубликовала в социальных сетях текст, в котором обвинила Анохина в бегстве из Москвы и отказе выплачивать алименты.
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