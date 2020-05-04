Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 18:29Футбол

Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые

Глава Московской Федерации футбола, член исполкома РФС прокомментировал «Советскому спорту» обвинения, выдвинутые со стороны его бывшей супруги Анны Дубовицкой. 

- Мы развелись с Анной два года назад. Я оставил дом в Барвихе, который бывшая супруга продала за 59 млн рублей. Наверное, деньги закончились. А желтая пресса всегда стремится помочь вымогать новые деньги. Не думаю, что буду давать какие-то дополнительные комментарии.

Напомним, ранее бывшая супруга опубликовала в социальных сетях текст, в котором обвинила Анохина в бегстве из Москвы и отказе выплачивать алименты.

Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев
Шалимов и Безус – Эллы-людоеды футбола России и Украины Российский главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов и украинский полузащитник «Гента» Роман Безус выдали спичи, которым позавидовала бы Эллочка-людоедка. 03.05.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван
Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах  Разговоры о том, что РПЛ надо использовать пандемию коронавируса для возвращения к схеме «весна-осень», лишены оснований. Мы проверили это на статистике выступлений российских клубов в Лиге чемпионов.  04.05.2020 14:23 Футбол Сергеев Иван
ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек. 04.05.2020 08:54 Футбол Сергеев Иван
Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Кто устал: Кудашов или СКА? Что делать армейцам со своим тренерским дуэтом С наступлением мая с новой силой возобновились разговоры о том, что СКА поменяет своего главного тренера Алексея Кудашова на его помощника Валерия Брагина.   04.05.2020 18:27 Хоккей Кузнецов Дмитрий
НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:14 Футбол Игорь Шалимов: Ну получил Фролов комментарии от 140 человек в поддержку - это что, народ?
18:56 Футбол Президент Ла Лиги: Надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон летом
18:45 Хоккей Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора»
18:29 Хоккей Голкипер Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
18:29 Футбол Сергей Анохин: Деньги у бывшей жены закончились – вымогает новые
18:11 Фигурное катание Евгений Плющенко: Наказать виновных лжецов – не вопрос принципа, это вопрос жизни
18:06 Фигурное катание Яна Рудковская: Наш сын абсолютно здоров, это трудно подвергать сомнению
18:00 Футбол Владимир Федотов: На тему полноценного контракта с Кокориным пока не разговаривали
17:46 Хроника Витольд Банька: Метод «сухой капли крови» может стать настоящей революцией в борьбе с допингом
17:31 Футбол Владимир Федотов: Главное, чтобы ситуация позволила доиграть чемпионат
17:15 Хоккей Нападающий Петерссон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»
16:59 Плавание Владимир Сальников: Решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано
16:42 Футбол Владимир Федотов: На данный момент колено мешает Рами полноценно заниматься
16:27 Футбол «Амьен» просит увеличить число команд в лиге 1 на следующий сезон
16:13 Хоккей Дмитрий Вишневский: У «Спартака» были хорошие шансы, чтобы выступить лучше в прошлом сезоне
15:55 ММА Серроне – о реванше с Петтисом: Хочу вернуть должок, это будет веселый бой
15:43 Футбол Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование
15:27 Футбол Отец Черышева – о желании «Валенсии» расстаться с игроком: Это касается не только Дениса
15:13 Футбол Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства
Вирус, китайцы, карантин... Что тревожит российских фермеров весной 2020 года
Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле
Ливень с грозой и штормовой ветер ожидаются на Ставрополье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
В Волгоградской области коронавирус выявлен у 516 пациентов
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика