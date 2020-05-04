Игорь Шалимов: Ну, получил Фролов комментарии от 140 человек в поддержку – это что, народ? Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о критике в адрес российского правительства со стороны вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.

- У Фролова не так все плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что народ у нас там так-то…А где народ-то? Ну, получил он эти комментарии. Я его не осуждаю, может, увидимся, пожму ему руку, правда, не знаю его.

Ну получил он комментарии в поддержку от 140 человек. Это что, народ? Ну, для меня это не народ. Я не знаю, кто эти люди. И почему у нас за народ опять говорят те люди, которые чувствуют себя, в принципе, неплохо? - рассказал Шалимов в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Напомним, ранее Фролов резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса, сравнив политическое устройство современной России с крепостным правом. «Крылья Советов» находятся в зоне прямого вылета из РПЛ. Однако в том случае, если сезон не будет доигран, самарцы почти наверняка сохранят прописку в премьер-лиге. Такой сценарий обсуждался в рамках состоявшейся 27 апреля видеоконференции РПЛ/РФС.