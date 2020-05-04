Сергей Семак: По новому контракту с «Зенитом» есть некоторые вопросы Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с продлением контракта.

- До карантина мы встречались с Александром Медведевым, недавно мне прислали бумажный вариант предложения. У меня есть некоторые вопросы - будем работать по ним дальше. Нет ничего нерешаемого, - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ранее Семак рассказал, что считает аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими игроками мира.

Напомним, что Семак был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Срок действующего соглашения специалиста с клубом заканчивается летом 2020 года.