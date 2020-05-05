Инс – о ситуации Погба: «МЮ» должен продать его, мы не хотим продолжения цирка Ранее сообщалось, что француз решил вернуться в «Ювентус».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что клуб должен избавиться от полузащитника Поля Погба.

«Честно говоря, я расстроен его поведением. Посмотрите, как играет Бруну Фернандеш, а ведь его купили этой зимой. Он сразу начал показывать результат, чем завоевал уважение болельщиков.

Что касается Погба, то я не понимаю, с чем обосновано его поведение. Конечно, когда тебя приглашают за такие деньги, будь готов к давлению. Его поступки и заявления агента наносят вред клубу. Вокруг его персоны постоянно ходят какие-то слухи. Я считаю, что «МЮ» должен продать его. Время Погба на «Олд Траффорд» подошло к концу.

Мы, болельщики «Юнайтед», не хотим наблюдать продолжение цирка в следующем сезоне», – цитирует Инса Goal.com.

В 2016 году англичане вернули игрока, выкупив его у «Ювентуса» за 105 млн евро. В текущем сезоне он провел восемь матчей и отдал два голевых паса.